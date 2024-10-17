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BBC

بدعم الصفقة المحتملة.. قفزة 20% في سهم "دومتي" لليوم الثاني على التوالي

11:42 ص الخميس 17 أكتوبر 2024

شركة الصناعات الغذائية العربية دومتي

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كتبت- أمنية عاصم:

قفز سهم الصناعات الغذائية العربية "دومتي" بنسبة 19.97% خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس ليصل سعر السهم لـ 25.95 جنيه مقابل 21.63 جنيه سعر الفتح.

كانت شركة دومتي حققت صعودا أمس بنسبة 19.97% ليغلق سعر السهم عند 21.63 جنيه مقابل 18.03 جنيه لسعر الفتح بعد تقدم شركة عالمية دنماركية بعرض استحواذ على أسهم دومتي.

وأعلنت "دومتي" أمس -في إفصاح منشور على شاشة البورصة أنها تلقت عرض شراء إجباري من شركة آرلا فودز الدنماركية للاستحواذ على أسهمها بنسبة 100% من رأسمالها.

وتقدمت آرلا فودز بتقييم مبدئي غير ملزم بنحو 8.8 مليار جنيه وبسعر المبدئي غير ملزم للسهم الواحد بـ 31.48 جنيه، وفق ما أعلنته دومتي.

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