وزير الاتصالات "كعب داير" لجذب استثمارات لقطاع التعهيد

كتب- علاء حجاج:

اجرى الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات تكنولوجيا المعلومات عدد من الزيارات المكوكية على مدار التسعة أشهر الماضية لعدد من الأسواق الأسيوية والعربية والغربية أملا في جذب استثمارات كبرى شركات التعهيد للسوق المصري.

وحرص طلعت خلال جولاته المختلفة الترويج للمقومات التنافسية التي تتميز بها مصر كمقصد عالمي لصناعة خدمات التعهيد سعيا لاستقطاب مزيد من الشركات العالمية لإنشاء مراكز اتصال لها بالسوق المحلية.

يأتي ذلك بالتزامن مع سلسلة اللقاءات التي عقدها الوزير أيضا مع سفراء عدد من البلدان في مصر هي ليتوانيا وبلغاريا والتشيك والمجر وسنغافورة ولاتفيا لبحث سبل التعاون في مجالات قطاع الاتصالات والتكنولوجيا ومنها صناعة خدمات التعهيد.

وفي هذا التقرير نستعرض معكم جولات وزير الاتصالات لجذب شركات تعهيد للسوق المصري:

فبراير – الإمارات:

التقى طلعت على هامش مشاركته في القمة العالمية للحكومات بدبي ميهايلو يوفانوفيتش وزير الإعلام والاتصالات في صربيا وسلط الضوء على أنواع الدعم المختلفة المقدمة لشركات تكنولوجيا المعلومات التى يمكن أن تستفيد منها الشركات الصربية لتحفيزها على إنشاء مراكز تميز إقليمية فى مصر لخدمة مناطق الشرق الأوسط وأفريقيا والولايات المتحدة بما فى ذلك مراكز الاتصال، ومراكز خدمات تكنولوجيا المعلومات فى مجالات تطوير البرمجيات.

ناقش وزير الاتصالات مع خالد الجبالى رئيس شركة ماستركارد فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ورئيس العمليات فى منطقة أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا وعدد من قيادات الشركة؛ خطة الشركة للتوسع فى حجم أعمال مركزها بمصر لخدمات التعهيد.



بحث مع مريم النعيمي المؤسس والرئيس التنفيذي لـ “مجموعة تفاصيل” Tafaseel وعدد من قيادات المجموعة الإماراتية المتخصصة فى مجال تعهيد الأعمال التجارية الفرص بالسوق المصري؛ وناقش اللقاء خطط الشركة فى مصر.



فبراير- أسبانيا:

اجتمع خلال مشاركته في المؤتمر العالمي للهواتف المحمولة فى مدينة برشلونة مع يوسف طيوب الرئيس التنفيذي لمجموعة أكسنتشر للعمليات العالمية المتخصصة في استشارات الأعمال والخدمات؛ حيث توفر المجموعة خدمات استشارية واستراتيجية وتكنولوجية وخدمات التشغيل من خلال شبكة عالمية واسعة من المكاتب ومراكز تقديم الخدمات ومراكز الابتكار.

وتتواجد المجموعة في أكثر من 200 مدينة بـ 51 دولة لخدمة عملائها في أكثر من 120 دولة .

مايو – سنغافورة :

التقى مع جوزفين تيو وزيرة الاتصالات والمعلومات السنغافورية على هامش مشاركته في فعاليات قمة آسيا تك Asia Tech Summit بسنغافورة.

وأكد خلال اللقاء على امتلاك مصر قاعدة من الكفاءات الشابة في مجالات التكنولوجيا يمكن للشركات السنغافورية الاستفادة من خبراتها في تنفيذ مشروعات الرقمنة، أو إقامة مراكز تعهيد لها في مصر.

يونيو – كوريا:

على هامش فعاليات المنتدى العالمي العاشر لقادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الذي استضافته العاصمة الكورية سيول خلال يونيو الماضي، التقى طلعت مع هاريسون هونج يونج باهي نائب الرئيس التنفيذي لشركة ماندو المتخصصة في مجال تصنيع مكونات السيارات .

تناول اللقاء المزايا التنافسية التي تحظى بها مصر في مجال خدمات التعهيد، والجهود المبذولة لتشجيع الشركات على الاستثمار في مصر بهذا المجال في ضوء استراتيجية مصر الرقمية لتنمية صناعة الأوت سورسينج ، كما تم أيضا بحث فرص إقامة الشركة مركز للبحث والتطوير لها بمصر .

يوليو – الصين :

عقد لقاء مع برايتن لي رئيس مجموعة Tsinghua Unigroup، وعدد من قياداتها، وسلط الضوء على المزايا التنافسية التي تحظى بها مصر في مجال التعهيد وأبرزها وفرة الكوادر الشابة وكفاءة المهندسين المصريين بتكلفة تنافسية وبالأخص في مجالات تصميم الدوائر الإلكترونية وأشباه الموصلات.