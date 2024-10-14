صعود جماعي لمؤشرات البورصة بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين

كتبت- أمنية عاصم:

صعد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 1.06% عند مستوى 30273 نقطة، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين.

وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.23% وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.49%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة 131.6 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 19.2 مليون جنيه، وبينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع من الأسهم بقيمة 150.8 مليون جنيه

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 هبط بنسبة 2.63% عند مستوى 29954 نقطة، بختام تعاملات جلسة أمس الأحد.