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85 جنيهًا لكيلو البلطي.. أسعار السمك والمأكولات البحرية اليوم الأحد في سوق العبور

10:58 ص الأحد 13 أكتوبر 2024

أسعار الأسماك

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كتبت- دينا كرم:

استقرت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي للسوق.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أهم أسعار أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار الأسماك اليوم

كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 81 و 85 جنيهًا.

كيلو الفيليه البلطي: يتراوح بين 50 و250 جنيهًا.

كيلو المكرونة السويسي: سجل بين 90 و200 جنيه.

كيلو السبيط والكالماري: يتراوح بين 175 و325 جنيهًا.

كيلو الكابوريا: يتراوح بين 40 و175 جنيهًا.

كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 180 و 380 جنيهًا.

كيلو السمك البوري: سجل بين 90 و110 جنيهًا.

أسعار الأسماك المأكولات البحرية السمك البلطي سوق العبور
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