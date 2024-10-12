خريطة الأسعار اليوم: انخفاض الدواجن والحديد والذهب يقفز خلال التعاملات

كتبت- دينا كرم:

انخفضت أسعار الدواجن، والحديد، خلال تعاملات اليوم السبت، مقارنة بمستوياتها أمس، بينما ارتفعت أسعار اللحوم والبيض البلدي والاسمنت، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وصعد سعر الذهب خلال منتصف التعاملات مقارنة ببداية التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها

ارتفاع البلدي.. أسعار البيض اليوم السبت في الأسواق (موقع رسمي)

انخفاض طفيف في أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض أسعار الحديد خلال تعاملات اليوم السبت في الأسواق (موقع رسمي)

أسعار السمك والمأكولات البحرية اليوم السبت في سوق العبور

20 جنيهًا لكيلو البطاطس.. أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق العبور اليوم

ارتفاع اللحوم والفول والزيت في الأسواق اليوم السبت (موقع رسمي)

قفزة في سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات السبت