إعلان

BBC

انخفاض أسعار الحديد خلال تعاملات اليوم السبت في الأسواق (موقع رسمي)

10:58 ص السبت 12 أكتوبر 2024

أسعار الحديد والأسمنت

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp

كتبت- دينا كرم:

انخفضت أسعار الحديد خلال تعاملات اليوم السبت في الأسواق، بينما ارتفعت أسعار الأسمنت، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات مركز معلومات مجلس الوزراء.

ويرصد "مصراوي" في السطور التالية، أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 39308.33 جنيه، بتراجع 770.01 جنيه.

سعر طن حديد عز: 41290 جنيه، بتراجع 378.54 جنيه.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 2776.67 جنيه، بارتفاع 50.76 جنيه.

أسعار الحديد أسعار الحديد والأسمنت أسعار الأسمنت
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

نبش مقابر.. الداخلية تكشف أسرار فيديو إخراج جثث من مقابر بالقليوبية | صور
الحكومة تكشف حقيقة خصم 2% من المعاشات بدءًا من شهر نوفمبر