ارتفاع اللحوم والفول والزيت في الأسواق اليوم السبت (موقع رسمي)

كتبت- دينا كرم:

ارتفعت أسعار الفول، واللحوم، وزيت الذرة وعباد الشمس، خلال تعاملات اليوم السبت مقارنة بأسعار أمس، بينما تراجعت اسعار الجبن الابيض والرومي، والارز، وفقاً للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 33.82 جنيه، بتراجع 3 قروش.

كيلو الفول المعبأ: 61.11 جنيه، بزيادة 7.6 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 27.64 جنيه، بزيادة 2.69 جنيه.

لتر زيت عباد الشمس: 91 جنيها، بزيادة 9.69 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 38.59 جنيه، بزيادة 3.39 جنيه

كيلو المكرونة المعبأة: 31.76 جنيه، بزيادة 54 قرشا.

كيلو العدس المعبأ: 66.13 جنيه، بزيادة 1.89 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 6.52 جنيه، بزيادة 7 قروش.

لتر زيت الذرة: 107.8 جنيه، بزيادة 13.57 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 403.67 جنيه، بزيادة 3.94 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 105.14 جنيه، بتراجع 53 قرشًا.

كيلو الأرز السائب: 26.94 جنيه، بتراجع 6 قروش.

كيلو الفول السائب: 43.73 جنيه، بتراجع 87 قرشا.

كيلو الجبن الأبيض: 118.46 جنيه، بتراجع 17.25 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 249.9 جنيه، بتراجع 7.42 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 29.72 جنيه، بزيادة 43 قرشا.

كيلو المسلى الصناعي: 112.49 جنيه، بزيادة 8.53 جنيه.