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سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع ببداية التعاملات اليوم

10:36 ص الجمعة 11 أكتوبر 2024

سعر الذهب

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كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع سعر الذهب 5 جنيهات ببداية التعاملات اليوم الجمعة، مقارنة بمستواه بحلول التعاملات المسائية أمس.

أسعار الذهب

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 2370 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 3047 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 21 إلى 3555 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 24 إلى 4062 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 28440 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

وصعد سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.38% إلى نحو 2639 دولار اللأونصة، بحلول التعاملات المسائية (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب

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