البترول تعقد ورشة عمل حول الفرص الاستثمارية في مجال البحث والاستكشاف

كتب- أحمد والي:

عقد كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، ورشة عمل موسعة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، حول الفرص الاستثمارية في مجال البحث والاستكشاف والإنتاج المطروحة عبر بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والإنتاج.

ونضم 42 فرصة استكشافية في البحرين الأبيض المتوسط والأحمر ودلتا النيل والصحراء الشرقية والغربية و 4 اكتشافات غير منماة بالبحر المتوسط و15 فرصة في مجال استغلال الحقول القديمة والمتقدمة بخليج السويس والصحراء الغربية ودلتا النيل.

وقدم محمد رضوان، مدير عام بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والإنتاج، شرحاً تفصيلياً للفرص الاستثمارية المتنوعة المطروحة عبر البوابة للاستكشاف و تنمية موارد البترول والغاز وإنتاجها والتي يصل عددها إلى 61 فرصة، وما تتميز به هذه الفرص من احتمالات بترولية وغازية والاستثمارات المطلوبة لاستغلالها والعائد على الاستثمار وفق النموذج الاقتصادي المُعد بواسطة فريق الدراسات الاقتصادية بالبوابة.

وتشمل الفرص المناطق المختلفة المطروحة تحت مظلة الهيئة العامة للبترول، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاس، وشركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول، والشركة العامة للبترول، ويمكن الاطلاع عليها تفصيلياً بشكل رقمي عبر رابط البوابة هنا

وأشار بدوي، إلى قدرة الدولة على تحقيق ما تصبو إليه فيما يخص الاستغلال الأمثل لثرواتها، والعمل كمركز إقليمي للطاقة والاستفادة مما يوفره قطاع البترول من فرص استثمارية متنوعة وما يتميز به من إمكانيات وكوادر بشرية من الجنسين لديها خبرات متخصصة ومتميزة وكذا الاستفادة من قصص النجاح التى يقدمها قطاع البترول وشركاؤه لجذب المزيد من الاستثمارات .

وأشار بدوي، إلى أهمية الترويج واستغلال تلك الفرص المطروحة وتشجيع دخول استثمارات جديدة تسهم في تحقيق أهداف زيادة الإنتاج.

وأكد الوزير على تقديم الدعم الكامل لتسهيل الاستثمار، منوهاً أنه سيتم عقد اجتماعات وورش عمل مختلفة مع المستثمرين المهتمين وأن البوابة خصصت فريق عمل متاح لتوضيح كافة الأمور التي يحتاجها المستثمر ، كما سيتم مناقشة بنود الاتفاقية لكل منطقة مطروحة للتوافق حول الجدوى الاقتصادية التي تحقق المنفعة لكل الأطراف.

وقال طلعت السويدى، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن دعم العمل والاستثمار في المناطق البترولية أمر هام لأنه يقلل فاتورة الاستيراد فلابد من دعمه والتحفيز له وتذليل الصعاب أمام الراغب في الاستثمار فيه.

وأشار السويدي، إلى أن الاستماع للمستثمرين الجدد والقدامى هو أمر هام وتوفير بيانات وافية خاصة فيما يتعلق بالعوائد على الاستثمار، مشيداً بمبادرة الاجتماع بالمستثمرين وأن تكرارها أمر هام ومفيد للاستثمار.

وشهد الاجتماع مناقشات مثمرة حول الفرص المطروحة من النائب محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان والدكتور محمود دبوس، رئيس شركة آى بى آر والمهندس إيهاب عوض، رئيس شركة ترايدنت والنائب مجدى سليم، وكيل لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ والنائبة نهى فتحي، أمين سر اللجنة ورجلى الأعمال صلاح دياب وأحمد أبوهشيمة.