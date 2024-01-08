أسعار السكر والأرز واللحوم والجبن بالأسواق اليوم الاثنين (موقع رسمي)

كتبت- دينا خالد:

استقرت أسعار الأرز، والعدس، والمكرونة، واللحوم، والدواجن الطازجة، والجبن في الأسواق خلال تعاملات اليوم الاثنين، عند مستواه أمس، وفقا لبيانات ينشرها مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 32.52 جنيه.

كيلو الفول المعبأ: 41.76 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 23.2 جنيه.

لتر زيت عباد الشمس: 64.76 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 37.36 جنيه.

كيلو المكرونة المعبأة: 24.15 جنيه.

كيلو العدس المعبأ: 56.15 جنيه.

لتر زيت الذرة كريستال: 85.62 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.29 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 320.64 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 93.35 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 28.72 جنيه.

كيلو الفول السائب: 39.93 جنيه.

كيلو الجبن الأبيض: 118.13 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 242.86 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 25.61 جنيه.

كيلو المسلى الصناعي: 70.71 جنيه.