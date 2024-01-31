خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع الحديد والدواجن وقفزة الذهب

القاهرة- مصراوي:

ارتفعت أسعار الحديد والدواجن خلال تعاملات اليوم الأربعاء مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وقفزت أسعار الذهب إلى مستوى قياسي جديد بمنتصف تعاملات اليوم.

ويرصد مصراوي تغير الأسعار في عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

قفزة كبيرة لسعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر بمنتصف التعاملات

تعرف على أسعار السكر والأرز واللحوم بالأسواق اليوم الأربعاء (موقع رسمي)

74 جنيها للبلطي.. أسعار السمك اليوم الأربعاء في سوق العبور

7 جنيهات للطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور اليوم الأربعاء

ارتفاع جديد لأسعار الحديد اليوم الأربعاء بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الأربعاء (موقع رسمي)