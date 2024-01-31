المصريون يشترون 57 طن ذهب في 2023.. ورقم قياسي للسبائك والجنيهات

كتب- مصطفى عيد:

أظهرت بيانات مجلس الذهب العالمي ارتفاع كميات الذهب التي اشتراها المصريون خلال عام 2023 بنحو 5.5 طن بنسبة 10.7% مقارنة بالكميات المسجلة في عام 2022.

ووفقا لتقرير مجلس الذهب العالمي الصادر اليوم الأربعاء، سجلت كمية الذهب التي تم شراؤها في مصر خلال العام الماضي 57 طنا مقابل 51.5 طن في عام 2022.

وتضمنت هذه الكميات سبائك وجنيهات ذهبية بكمية 30.3 طن تم شراؤها في مصر خلال عام 2023 مقابل 19.2 طن في العام قبل الماضي، بزيادة 11.1 طن بنسبة 57.8%.

وذكر التقرير أن مصر حصلت على نصيب الأسد من نمو الكميات المشتراة من الذهب للاستثمار بمنطقة الشرق الأوسط، حيث ارتفع الطلب على السبائك والعملات المعدنية إلى 30 طنًا في 2023، محطمًا الرقم القياسي السابق لعام 2022 البالغ 19 طنًا.

كان ارتفاع الطلب على الاستثمار في الذهب بمصر المقام الأول استجابة للظروف الاقتصادية المحلية المحفوفة بالمخاطر، ولا سيما الانخفاض الحاد في قيمة الجنيه المحلي، الذي ألحق أضرارا بالغة بالمستهلكين، بحسب التقرير.

وذكر التقرير أن الربع الرابع جلب زخمًا إضافيًا من الانتخابات الرئاسية واندلاع حرب غزة، على الرغم من أن الطلب على النصف الثاني كان أقل بشكل طفيف على أساس سنوي، حيث انخفض قليلاً بسبب فرض ضريبة المبيعات على سبائك الذهب الصغيرة في مصر بنهاية الربع الثاني، وفقا للتقرير.

كما تضمنت الكميات المشتراة من الذهب في مصر مجوهرات ومشغولات ذهبية بكمية 26.7 طن في العام الماضي مقابل 32.3 طن في عام 2022، بتراجع 5.6 طن بنسبة 17.3%، وفقا لبيانات التقرير.

وأرجع التقرير تراجع كميات المجوهرات والمشغولات التي اشتراها المستهلكون العام الماضي في مصر إلى استمرار التحديات الاقتصادية المحلية، ولا سيما انخفاض قيمة العملة المحلية مما أثر على المستهلكين المحليين. كما كان للتوترات الجيوسياسية وتراجع السياحة تأثير ضار، بحسبه.

وتشهد أسعار الذهب ارتفاعات كبيرة في مصر خلال الفترة الأخيرة مسجلة مستويات قياسية عند 3950 جنيها للجرام عيار 21، وذلك مع ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية إلى مستويات تقترب من 70 جنيها.

كان سعر الذهب صعد في السوق المحلي خلال عام 2023 بنحو 88.7%، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3170 جنيها بتعاملات آخر أيام العام الماضي مقابل 1680 جنيها خلال نفس اليوم من عام 2022، بقيمة زيادة للجرام الواحد 1490 جنيها.

مشتريات الذهب في منطقة الشرق الأوسط خلال 2023

ذكر التقرير أن الاستهلاك السنوي للمشغولات والمجوهرات في الشرق الأوسط (بما يتضمن مصر) انخفض بنسبة 9% في عام 2023، ليصل إلى 171 طنًا. تفوقت المملكة العربية السعودية على بقية دول المنطقة، حيث سجلت زيادة هامشية على أساس سنوي إلى 38 طنًا (+1% على أساس سنوي).

وأضاف أنه مع ذلك، ظل الطلب ضعيفًا نسبيًا مع استنفاد الطلب المكبوت بعد فيروس كورونا وتشكل بيئة أسعار الذهب المرتفعة تحديًا. وتراجعت الكميات المشتراة في الإمارات العربية المتحدة بنسبة 15%، وهو ما يرجع بشكل أساسي إلى الكميات المرتفعة التي تم شراؤها لعام 2022، والتي عززتها عودة السياحة بعد كوفيد-19.

وفيما يتعلق بالسبائك والجنيهات الذهبية، قفز الطلب الاستثماري في منطقة الشرق الأوسط إلى مستوى سنوي قياسي بلغ 114 طنًا في عام 2023. وارتفع الطلب بنسبة 23% مقارنة بإجمالي قوي بالفعل في عام 2022.

وإلى جانب مصر، ساهمت إيران والإمارات العربية المتحدة في زيادة الطلب السنوي على الاستثمار في الذهب بالمنطقة. وشهدت دولة الإمارات نمواً ثابتاً على أساس سنوي على مدار العام، مما رفع الطلب السنوي إلى أعلى مستوى له منذ 10 سنوات عند 11 طناً (+34% على أساس سنوي).

وأبقت دوافع الملاذ الآمن ارتفاع الطلب في الربع الرابع، على الرغم من أن ارتفاع الأسعار خفف من ذلك إلى حد ما حيث أحجم بعض المستثمرين عن ذلك، في انتظار التصحيح، وفقا للتقرير.

اقرأ أيضا:

سعر جرام الذهب في مصر يقفز بقيمة 1490 جنيها خلال 2023 (تفاعلي)