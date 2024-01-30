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سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر يهبط 55 جنيها مع بداية التعاملات

10:27 ص الثلاثاء 30 يناير 2024

أسعار الذهب اليوم - أرشيفية

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كتبت- شيرين صلاح:

هبط سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر مع بداية التعاملات، وتراجع الجرام 55 جنيها، مقارنة بمستواه مساء أمس.

أسعار الذهب اليوم

تراجعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2550 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 18 إلى 3279 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3825 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 24 إلى 4371 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

تراجع سعر الجنيه الذهب إلى 30600 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

ارتفع إلى نحو 2034 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، في الساعات الأولى من بداية تعاملات اليوم الثلاثاء بزيادة 1.2 دولار بنسبة 0.06% مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب

أسعار الذهب اليوم سعر الذهب عالميا سعر الجنيه الذهب

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