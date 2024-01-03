أسعار الحديد والأسمنت بالأسواق اليوم الأربعاء (موقع رسمي)

كتبت- شيرين صلاح:

تباينت تحركات أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 40192 جنيها، بتراجع 5 جنيهات.

سعر طن حديد عز: 42828 جنيها، بزيادة 201 جنيه.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 2230 جنيها، بزيادة 34 جنيها.