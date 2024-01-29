روبوست تحصل على استثمار بـ 3 ملايين دولار لتعزيز التحول الرقمي والتوسع الإقليمي

كتب- علاء حجاج:

أغلقت شركة التكنولوجيا الناشئة المتخصصة في اللوجستيات باستخدام الذكاء الاصطناعي جولة تمويل بقيمة 3 ملايين دولار بقيادة سيليكون باديا، وبمشاركة من رزم للاستثمار، وFlat6Labs، وملائكة مستثمرين سعوديين. سيتم استخدام الجولة الجديدة من التمويل لتعزيز المرحلة التالية للتوسع الإقليمي للشركة.

روبوست، حل إدارة خدمات التوصيل اللوجستية (SaaS) ومساعد العمليات بالذكاء الاصطناعي، ساهم في أتمتة عمليات التوصيل المنزلي بالكامل لعلامات تجارية كبرى بما في ذلك بافالو برجر، صيدليات العزبي، وجملتي في أسواق إقليمية تشمل مصر، السعودية، الكويت، المغرب، وتونس. لقد اكتسبت روبوست سمعة مرموقة بين مختلف الصناعات مثل الصيدليات، الأسواق المركزية، وحتى التشخيصات.



تدير روبوست أكثر من 15000 سائق توصيل، وتخدم ما يقرب من 10 ملايين عميل فريد، وتؤتمت أكثر من 40 مليون طلب، ساعدت روبوست العملاء على مضاعفة سرعة التوصيل من خلال القضاء على ضعف الكفاءة، مع وصول أتمتة المهام إلى 99.8%، وأيضاً خفضت المرتجعات بأكثر من 80% وتكاليف التشغيل بنسبة 30%.



ومع السيطرة المحكمة على رحلات السائقين، شهد عملاء روبوست زيادة في متوسط إنتاجية السائق بنسبة 40٪ ومستويات تلاعب أقل من 5%.

لقد حققت روبوست نجاحًا كبيرًا مع نمو الإيرادات السنوي بنسبة 400%، وتخطط لاستخدام الاستثمار لنقل هذا الإنجاز عبر سوق التوصيل بأكمله في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع تطوير الحلول الخاصة بالتجارة الإلكترونية والميل الأوسط من خلال تقديم أدوات مؤتمتة مصممة خصيصًا.

"نحن متحمسون لدعم عنصر تغييري في مجال إدارة التوصيل. هذا الحل SaaS يبرز في قطاع جاهز للتحديث، من خلال أتمتة كامل طيف عملية التوصيل. إنه يوفر قيمة مميزة لجميع الأطراف المعنية، بما في ذلك مديري المتاجر، وكلاء التوصيل، والعملاء النهائيين"، قال حسام شفيق، المستثمر في سيليكون باديا، "استثمارنا هو شهادة على إيماننا برؤية الفريق وقدراته، ونحن حريصون على دعم رحلتهم نحو النجاح الإقليمي والعالمي."

"هذا الاستثمار يمكّننا من جلب القوة التحويلية لروبوست إلى الشركات في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ودفع المرحلة التالية من نمونا، عبر جعل روبوست المساعد الرئيسي لأي عمليات توصيل تقوم بها الشركات"، قال محمد جسرها، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لروبوست. "هدفنا هو إعادة تعريف معنى عمليات التوصيل المؤتمتة من خلال تطبيق تكنولوجيتنا على أدق التفاصيل لعملائنا.