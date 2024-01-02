قفزة جديدة لسعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر بمنتصف التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر بمنتصف التعاملات، وزاد الجرام 50 جنيها، مقارنة بمستواه في بداية التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

كان سعر جرام الذهب ارتفع بقيمة 25 جنيها في بداية التعاملات مقارنة بمستواه مساء أمس، ليصبح مجموع الارتفاع حتى منتصف تعاملات اليوم 75 جنيها.

أسعار الذهب اليوم

ارتفع أسعار الذهب عيار 14 إلى 2153 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 2769 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3230 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 24 إلى 3691 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 25840 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

ارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2074 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، في منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بنهاية تعاملات يوم الجمعة، بزيادة 11.5 دولار بنسبة 0.58%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب