خريطة الأسعار اليوم: تراجع السكر والبصل وارتفاع الحديد واستقرار الذهب

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار السكر، والجبن الرومي في الأسواق خلال تعاملات اليوم الأربعاء مقارنة بمستوياتها أمس، بينما ارتفعت أسعار الحديد، واستقر سعر الذهب بمنتصف التعاملات، بحسب بيانات بوابة السلع المحلية التابعة لمجلس الوزراء.

وخلال تعاملات اليوم، رصد مصراوي تغير الأسعار في عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق وفقا لبيانات رسمية صادرة عن الموقع، وفيها:

سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر بمنتصف التعاملات

تراجع أسعار السكر والجبن الرومي اليوم الأربعاء في الأسواق (موقع رسمي)

زيادة أسعار السمك البلطي والجمبري وانخفاض المكرونة بسوق العبور اليوم

تراجع أسعار البطاطس والبصل وزيادة الليمون واليوسفي في سوق العبور اليوم

ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق اليوم الأربعاء (موقع رسمي)

متوسط أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الأربعاء (موقع رسمي)