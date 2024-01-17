كتبت- شيرين صلاح:

استقر سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر مع بداية التعاملات، مقارنة بمستواه مساء أمس.

أسعار الذهب اليوم

استقرت أسعار الذهب عيار 14 عند 2240 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 2880 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3360 جنيها للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 24 نحو 3840 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

استقر سعر الجنيه الذهب عند 26880 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

هبط سعر الذهب عالميا إلى نحو 2024 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، في الساعات الأولى من بداية تعاملات اليوم الأربعاء، بتراجع 3.9 دولار بنسبة 0.20% مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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