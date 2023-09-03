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سعر الذهب اليوم الأحد في مصر يتراجع مع بداية التعاملات

10:43 ص الأحد 03 سبتمبر 2023

سعر الذهب

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القاهرة- مصراوي:

انخفض سعر الذهب اليوم الأحد في مصر، وتراجع الجرام 5 جنيهات مع بداية التعاملات، مقارنة بمستواه في تعاملات مساء أمس.

أسعار الذهب اليوم

انخفضت أسعار الذهب عيار 14 عند 1470 جنيها للجرام.

وسجل الذهب عيار 18 نحو 1890 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 2205 جنيهات للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 24 إلى 2520 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

انخفض سعر الجنيه الذهب إلى نحو 17640 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

اليوم عطلة أسبوعية في الأسواق العالمية ومنها بورصات السلع والمعادن.

وسجل سعر الذهب عالميا نحو 1940 دولارا للأونصة (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)،وفقا لبيانات وكالة بلومبرج، بنهاية تعاملات يوم الجمعة، آخر جلسات الأسبوع الماضي، بتراجع 0.13 دولار بنسبة 0.01% مقارنة بنهاية تعاملات يوم الخميس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب

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