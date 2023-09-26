تراجع سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر مع بداية التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

هبط سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر مع بداية التعاملات، وتراجع الجرام 5 جنيهات، مقارنة بمستواه بحلول تعاملات المساء أمس.

وكان سعر جرام الذهب هبط 5 جنيهات أمس الاثنين.

أسعار الذهب اليوم

تراجعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1467 جنيها للجرام.

وهبط الذهب عيار 18 إلى 1886 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 21 إلى 2200 جنيه للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 2514 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

تراجع سعر الجنيه الذهب إلى 17600 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

تراجع سعر الذهب عالميا إلى نحو 1911 دولارا للأونصة (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) في الساعات الأولى اليوم الثلاثاء، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج، بانخفاض نحو 3.9 دولار بنسبة 0.21% مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات جلسة أمس.

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