البورصة ترتفع في بداية تعاملات اليوم الأحد

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.37% إلى مستوى 20155 نقطة، مع بداية تعاملات اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع.

وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.49%، وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.55%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 1.43% إلى مستوى 20080 نقطة، مع نهاية تعاملات الخميس الماضي.