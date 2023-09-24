البورصة ترتفع في بداية تعاملات اليوم الأحد
كتبت- شيرين صلاح:
ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.37% إلى مستوى 20155 نقطة، مع بداية تعاملات اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع.
وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.49%، وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.55%.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 1.43% إلى مستوى 20080 نقطة، مع نهاية تعاملات الخميس الماضي.
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