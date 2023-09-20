إعلان

BBC

15 جنيها تراجعا لسعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر مع بداية التعاملات

10:32 ص الأربعاء 20 سبتمبر 2023

أسعار الذهب اليوم - أرشيفية

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتبت- شيرين صلاح:

هبط سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر مع بداية التعاملات، وانخفض الجرام 15 جنيها، مقارنة بنفس مستواه في تعاملات مساء أمس.

أسعار الذهب اليوم

تراجعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1470 جنيها للجرام.

وهبط الذهب عيار 18 إلى 1890 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 21 إلى 2205 جنيهات للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 2520 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

تراجع سعر الجنيه الذهب إلى 17640 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

هبط سعر الذهب عالميا إلى نحو 1928 دولارا للأونصة (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) في الساعات الأولى من بداية تعاملات اليوم الأربعاء، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج، بتراجع نحو 2.6 دولار بنسبة 0.14% مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات جلسة أمس.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب

سوق مصراوى

أسعار الذهب اليوم سعر الذهب عالميا سعر الجنيه الذهب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
أسعار البيض اليوم الأربعاء في المزرعة
محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market