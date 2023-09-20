15 جنيها تراجعا لسعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر مع بداية التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

هبط سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر مع بداية التعاملات، وانخفض الجرام 15 جنيها، مقارنة بنفس مستواه في تعاملات مساء أمس.

أسعار الذهب اليوم

تراجعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1470 جنيها للجرام.

وهبط الذهب عيار 18 إلى 1890 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 21 إلى 2205 جنيهات للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 2520 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

تراجع سعر الجنيه الذهب إلى 17640 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

هبط سعر الذهب عالميا إلى نحو 1928 دولارا للأونصة (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) في الساعات الأولى من بداية تعاملات اليوم الأربعاء، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج، بتراجع نحو 2.6 دولار بنسبة 0.14% مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات جلسة أمس.

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