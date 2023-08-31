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البورصة ترتفع مع بداية تعاملات اليوم الخميس

10:30 ص الخميس 31 أغسطس 2023

البورصة

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كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.19% إلى مستوى 18853 نقطة، مع بداية تعاملات اليوم الخميس.

وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.29%، وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.25%.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 1.01% إلى مستوى 18818 نقطة، مع نهاية تعاملات أمس الأربعاء.

سوق مصراوى

البورصة المؤشر الرئيسي للبورصة مؤشر EGX70

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