انخفاض أسعار الزيت وارتفاع السكر والجبن اليوم في الأسواق
كتبت- دينا خالد:
انخفضت أسعار زيت عباد الشمس وزيت الذرة والدواجن والأرز السائب، في الأسواق اليوم الخميس، مقارنة بمستوياتها أمس، وفقا لبيانات ينشرها مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له، وفي المقابل ارتفعت أسعار الأرز المعبأ والسكر والجبن الأبيض والرومي.
ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:
أسعار السلع الأساسية
كيلو الأرز المعبأ: 28.19 جنيه، بارتفاع 1.65 جنيه.
كيلو الفول المعبأ: 37.31 جنيه، بانخفاض 33 قرشا.
كيلو الدقيق المعبأ: 21.73 جنيه، بارتفاع 20 قرشا.
لتر زيت عباد الشمس: 62.09 جنيه، بانخفاض 2.29 جنيه.
كيلو السكر المعبأ: 26.35 جنيه، بارتفاع 2.29 جنيه.
كيلو المكرونة المعبأة: 23.36 جنيه، بارتفاع 50 قرشا.
كيلو العدس المعبأ: 46.07 جنيه، بانخفاض 81 قرشا.
لتر زيت الذرة كريستال: 72.18 جنيه، بانخفاض 5.75 جنيه.
البيض البلدي (بيضة واحدة): 4.56 جنيه، بانخفاض 15 قرشا.
كيلو اللحوم الطازجة: 312.95 جنيه، بانخفاض 10 قروش.
كيلو الدواجن الطازجة: 86.8 جنيه، بانخفاض 2.07 جنيه.
كيلو الأرز السائب: 24 جنيه، بانخفاض 2.75 جنيه.
كيلو الفول السائب: 37.36 جنيه، بارتفاع 48 قرشا.
كيلو الجبن الأبيض: 107.29 جنيه، بارتفاع 3.6 جنيه.
كيلو الجبن الرومي: 206.81 جنيه، بارتفاع 18.96 جنيه.
لتر اللبن السائب: 21.33 جنيه، بانخفاض 53 قرشا.
كيلو المسلى الصناعي: 61.98 جنيه، بارتفاع 8 قروش.
لتر اللبن المعبأ: 29.86 جنيه، بارتفاع 72 قرشا.
سوق مصراوى
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