خريطة الأسعار: تراجع الفول وارتفاع اللحوم والدواجن.. والذهب يقلص خسارته
كتبت- شيرين صلاح:
ارتفعت أسعار الدواجن واللحوم في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم الأربعاء في الأسواق، بينما انخفضت أسعار الفول والسكر، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، وعاد الذهب للزيادة بمنتصف التعاملات معوضا جزءا من خسارته الصباحية.
وخلال تعاملات اليوم، رصد مصراوي تغير الأسعار في عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق وفقا لبيانات رسمية صادرة عن الموقع، وفيها:
انخفاض أسعار الفول والسكر والجبن وارتفاع اللحوم اليوم في الأسواق
أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء في الأسواق
ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الأربعاء في الأسواق (موقع رسمي)
ارتفاع البوري وانخفاض المكرونة.. أسعار السمك بسوق العبور اليوم الأربعاء
انخفاض أسعار الكوسة وارتفاع الخيار البلدي بسوق العبور اليوم الأربعاء
ارتفاع أسعار البيض الأبيض والأحمر اليوم الأربعاء في المزرعة
سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر يعود للارتفاع بمنتصف التعاملات
سوق مصراوى
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