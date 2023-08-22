انخفاض أسعار اللحوم والجبن الرومي وارتفاع السكر والعدس اليوم بالأسواق

كتبت- دينا خالد:

انخفضت أسعار زيت الذرة واللحوم والدواجن والفول السائب والجبن الرومي، في الأسواق اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستوياتها أمس، وفقا لبيانات ينشرها مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له، وفي المقابل ارتفعت أسعار الفول المعبأ والسكر وزيت عباد الشمس والعدس.

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 27.4 جنيه، بارتفاع 9 قروش.

كيلو الفول المعبأ: 38.96 جنيه، بارتفاع 1.24 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 21.9 جنيه، بارتفاع 15 قرشا.

لتر زيت عباد الشمس: 61.78 جنيه، بارتفاع 2.97 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 27.25 جنيه، بارتفاع 1.91 جنيه.

كيلو المكرونة المعبأة: 24.06 جنيه، بارتفاع 70 قرشا.

كيلو العدس المعبأ: 47.05 جنيه، بارتفاع 1.52 جنيه.

لتر زيت الذرة كريستال: 70.53 جنيه، بانخفاض 2.47 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 4.57 جنيه، بانخفاض قرش.

كيلو اللحوم الطازجة: 308.38 جنيه، بانخفاض 7.44 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 87.07 جنيه، بانخفاض 1.27 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 25.07 جنيها، بارتفاع 23 قرشا.

كيلو الفول السائب: 37.18 جنيه، بانخفاض 1.09 جنيه.

كيلو الجبن الأبيض: 105 جنيها، بانخفاض 46 قرشا.

كيلو الجبن الرومي: 201.31 جنيه، بانخفاض 3.01 جنيه.

لتر اللبن السائب: 21.55 جنيه، بانخفاض 43 قرشا.

كيلو المسلى الصناعي: 61.44 جنيه، بانخفاض 12 قرشا.

لتر اللبن المعبأ: 29.2 جنيه، بانخفاض 17 قرشا.