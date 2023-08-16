سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر يرتفع مع بداية التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر مع بداية التعاملات، وزاد الجرام 5 جنيهات، مقارنة بمستواه بتعاملات مساء أمس.

كان سعر جرام الذهب تراجع بنحو 220 جنيها خلال الأيام الثلاثة الأخيرة (بما فيها هبوطه اليوم بمجموع 50 جنيها) بعد قفزة في يومي الجمعة والسبت بقيمة 275 جنيها.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1490 جنيها للجرام.

وزاد الذهب عيار 18 إلى 1915 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 2235 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 24 إلى 2454 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

صعد سعر الجنيه الذهب إلى 17880 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

ارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 1904 دولارات للأونصة (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، في الساعات الأولى من بداية تعاملات اليوم الأربعاء، بزيادة 2.39 دولار بنسبة 0.13% مقارنة بمستواه في نهاية تعاملات أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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