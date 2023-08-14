صعود جماعي لمؤشرات البورصة في نهاية تعاملات اليوم الاثنين
كتب- شيرين صلاح:
ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.23% إلى مستوى 17897 نقطة، مع نهاية تعاملات اليوم الاثنين.
وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة 0.99%، وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.67%.
وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء من الأسهم بقيمة 148.6 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 104.7 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة 43.8 مليون جنيه.
كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 0.82% إلى مستوى 17856 نقطة، مع نهاية تعاملات أمس الأحد.
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