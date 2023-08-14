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BBC

تراجع أسعار الحديد والأسمنت اليوم الاثنين في الأسواق (موقع رسمي)

11:36 ص الإثنين 14 أغسطس 2023

أسعار الحديد والأسمنت

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كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق، خلال تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 34768 جنيها، بتراجع 135 جنيها.

سعر طن حديد عز: 36117 جنيها، بتراجع 126 جنيها.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 1876 جنيها، بتراجع 31 جنيها.

سوق مصراوى

أسعار الحديد الأسمنت مواد البناء

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