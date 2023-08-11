وزير الصناعة يعتمد تعيين 7 أعضاء جدد بغرفة الإسماعيلية التجارية

كتبت- شيرين صلاح:

اعتمد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة قائمة تعيين 7 أعضاء للغرفة التجارية بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الخميس، وذلك استكمالا لانتخابات مجلس إدارة الغرفة التجارية بإجمالي 16 مرشحا، للدورة الجديدة 2023 / 2027، طبقا للقرار الوزاري رقم 109 لسنة 2023، الصادر في 7 أبريل 2023.

وبحسب بيان من الاتحاد العام للغرفة التجارية، تتضمن القائمة كلا من أكرم حسين حسن الشافعي ، وأسامة العدوي، وأمل محمود، ومحمد محمود محمد عبدالمحسن، وكمال حمودة ، وأحمد السيد موسى، ومحمد فائق عفيفي.

ووفقا للبيان، اعتمد وزير التجارة والصناعة نتيجة انتخابات 7 أعضاء آخرون، وهمم: جلال محمد الطاهر، وعلى العدويي، وصابر همام، وأحمد سامي سليم، وحاتم العدوي، ووائل عبد العزيز، وسعيد شعيب.

وأغلق السجل التجاري بالإسماعيلية في 19 أبريل الماضي، باب الترشح لعضوية مجلس إدارة الغرفة التجارية، بإجمالي 16 مرشحا، وذلك استعدادا لانتخابات الغرفة التجارية للدورة الجديدة.

ومن المقرر أن يتم انتخاب رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية بأولى جلسات انعقاد أعضاء مجلس إدارة الغرفة فيما بينهما لإعلان رئيس الغرفة الجديد للدورة 2023/ 2027.