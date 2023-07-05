سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر يتراجع مع بداية التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر الذهب اليوم الأربعاء مصر مع بداية التعاملات، وهبط سعر الجرام 17 جنيها، مقارنة بمستواه مساء أمس.

أسعار الذهب اليوم

هبطت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1475 جنيها للجرام.

وانخفض الذهب عيار 18 إلى 1897 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 2213 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 24 إلى 2529 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

هبط سعر الجنيه الذهب إلى نحو 17704 جنيهات، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

سجل سعر الذهب عالميا نحو 1922 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) في الساعات الأولى من بداية تعاملات اليوم الأربعاء، بزيادة 3.3 دولار بنسبة 0.17%، مقارنة بنهاية تعاملات جلسة أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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