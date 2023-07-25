الاتصالات: تدريب 35 ألف شخص على مهارات التكنولوجيا بالتعاون مع هواوي

كتب- علاء حجاج:

قال الدكتور أحمد خطاب، مدير المعهد القومي للاتصالات، إنه على مدار سنوات التعاون مع شركة هواوي لبناء الموارد البشرية بالقطاع وصل عدد المتدربين إلى 35 ألف متدرب منهم 10 آلاف حصلوا على شهادات من هواوي، كما تم تأهيل أكثر من ألف مدرب.

وأضاف خطاب، خلال كلمته في فعاليات النسخة الرابعة من مُلتقى التوظيف "Huawei HiRE4"، أنه خلال فترة التعاون بين المعهد والشركة منذ بدايته في عام 2019 زاد عدد أكاديميات هواوي بالفروع التابعة للمعهد لتصل إلى 80 أكاديمية، مشيرا إلى أن المعهد يعتبر أقدم ذراع تدريبي لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وذكر أن المعهد بدأ التعاون مع هواوي منذ 2019 في إطار تعاون الحكومة مع الشركة لبناء المواهب والمهارات من الشباب ليكوّنوا مركزا للموارد البشرية بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في منطقة الشرق الأوسط وذلك في مختلف المجالات منها الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والحوسبة السحابية.

وأوضح خطاب أن هواوي دعمت المعهد بمعملين بكابلات الفايبر في فرعين للمعهد في القاهرة وقنا ضمن مبادرة حياة كريمة، كما دربت 13 مدربا للمعلمين.

من جانبه قال حسن شحاتة، وزير العمل، إن شركة هواوي شريك اصيل لإعداد الشباب لإيجاد فرص عمل وإعداد كوادر بشرية بمجال الرقمية.

وأضاف أن الوزارة تتطلع لمزيد من التعاون مع هواوي لإعداد كوادر بشرية تدعم خطط مصر لتحقيق التحول الرقمي ووظائف المستقبل.