ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.55% إلى مستوى 17608 نقاط، مع نهاية تعاملات اليوم الاثنين.

وارتفع مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة 0.07%، وصعد مؤشر EGX100 EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.36%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بقيمة 61.4 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 53 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 114.7 مليون جنيه.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع 0.97%، إلى مستوى 17512 نقطة، مع نهاية تعاملات جلسة أمس.