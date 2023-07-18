وزير الاتصالات: مصر تتقدم 7 مراكز في مؤشر الذكاء الاصطناعي

كتب- علاء حجاج:

شهد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فعاليات ختام الدورة الأولى لمبادرة بناء القدرات للجامعات فى مجال الذكاء الاصطناعي في مركز إبداع مصر الرقمية بالجيزة.

وبحسب بيان من وزارة الاتصالات اليوم الثلاثاء، تم خلال هذه الدورة بناء قدرات 500 طالب في خمس جامعات وهي جامعة القاهرة، وجامعة عين شمس، والجامعة الأمريكية بالقاهرة، والجامعة الألمانية بالقاهرة، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

وتضمنت فعاليات ختام الدورة الأولى لمبادرة بناء القدرات للجامعات في مجال الذكاء الاصطناعي؛ عقد هاكاثون حول تحسين كفاءة المياه في مصر باستخدام الذكاء الاصطناعي بمشاركة 60 طالبا يمثلون 10 فرق من الجامعات المشاركة في الدورة الأولى للمبادرة.

وقال عمرو طلعت، وزير الاتصالات، إن أهمية مبادرة "بناء القدرات للجامعات في مجال الذكاء الاصطناعي" تتمثل في كونها تتعلق بأحد أبرز تخصصات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهو الذكاء الاصطناعي.

وأوضح أن مصر تقدمت 7 مراكز في المؤشر العالمي للذكاء الاصطناعي الصادر عن شركة تورتواز ميديا المتخصصة في هذا المجال.

وذكر الوزير أن مصر تقدمت أيضا 17 مركزا في المؤشر الخاص بالمهارات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي؛ لافتا إلى جهود الدولة لتعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي حيث تم تشكيل مجلس وطني للذكاء الاصطناعي يضم الجهات المعنية بهذه التكنولوجيا، كما تم وضع استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي.

وأضاف طلعت أن المبادرة تجسد التعاون البناء بين عناصر المجتمع المعلوماتي وهي القطاع الحكومي، والمجتمع الأكاديمي، والقطاع الخاص، والشباب المبدع الخلاق؛ مؤكدا أن النجاح في صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يبرز في تطويع التكنولوجيا لإحداث أثر ومواجهة التحديات التي تواجه المجتمع في مختلف قطاعاته.

وأكد أن الوزارة مستمرة في إطلاق المزيد من البرامج التدريبية بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية والمؤسسات الأكاديمية لتوسيع قاعدة الكوادر القادرة على تطويع التقنيات المختلفة ومنها الذكاء الاصطناعي لخدمة مختلف قطاعات الدولة.

وأشار طلعت إلى التوسع في البرامج التي تستهدف كافة الفئات من طلبة المدارس وطلاب الجامعات والخريجين، وكذلك لتشجيع الشباب من مختلف الخلفيات العلمية للالتحاق بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات واتخاذه مسارا مهنيا.

كما أشار إلى جهود الوزارة لتشجيع الشباب على الابتكار والفكر الخلاق لتطويع التكنولوجيا لخدمة المجتمع من خلال إنشاء مراكز إبداع مصر الرقمية "كريتيفا" لتكون مقصدا لكل شاب لديه فكرة يتطلع لتحويلها إلى شركة.

وأوضح أنه تم البدء بإنشاء 6 مراكز وتمت مضاعفة العدد خلال عامين لتصل إلى 12 مركزا؛ مؤكدا أنه سيتم الوصول إلى 20 مركزا في 20 محافظة مع نهاية العام الحالي.

وأشارت غادة لبيب، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، إلى أن وزارة الاتصالات حرصت على ألا تقتصر مبادرة بناء القدرات للجامعات في مجال الذكاء الاصطناعي فقط على بناء قدرات الطلاب وإعداد المدربين والأساتذة المشاركين؛ لكن حرصت على أن تتضمن أيضا تطبيقا عمليا لذلك.

وقالت إنه تمت الاستعانة بمركز الابتكار التطبيقي لضمان التطبيق على موضوعات مرتبطة باستدامة الموارد، وتم اختيار موضوعات حول الحكومة الذكية، والمدن الذكية، والزراعة الذكية، كما تم اختيار موضوع الاستخدام الأمثل للمياه ليكون محور المسابقة التي تم تنظيمها في ختام الدورة الأولى للمبادرة.

وأكد الدكتور أحمد طنطاوي، المشرف على مركز الابتكار التطبيقي، أن وزارة الاتصالات تحرص على الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة وتطبيقها؛ موضحا أهمية ما توفره مبادرة بناء القدرات للجامعات في مجال الذكاء الاصطناعي من ربط العلم بالتطبيق العملي في مشروعات مبتكرة لها عائد إيجابي على المجتمع؛ مشيدا بالمشروعات التي نفذها الطلاب المشاركين بالدورة الأولى للمبادرة.

وأوضح المهندس ماجد محمود، نائب الرئيس والمدير العام لمراكز التميز بشركة Dell Technologies، أن المبادرة تعد إحدى المبادرات الاستراتيجية نظرا لكونها ترتبط بمجال الذكاء الاصطناعي الذي يشهد تطورا سريعا ويزداد تأثيره على مستوى كافة المجالات وبالتالي تبرز أهمية توفير كفاءات في هذا التخصص لمساعدة الشباب في الحصول على فرص عمل متميزة وأيضا على النحو الذي يكون له مردود إيجابي على قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأشار إلى أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حددت الموضوعات التي تمثل أولوية للعمل عليها ضمن المبادرة؛ مضيفا أن الدورة الأولى للمبادرة تضمنت أنشطة لتوجيه الطلاب من خلال خبراء متخصصين لكي يكونوا على دراية بكل التطورات التكنولوجية الحديثة.