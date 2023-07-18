البورصة ترتفع في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء
كتبت- شيرين صلاح:
صعد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.57% إلى مستوى 17611 نقطة، مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء.
وارتفع مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة 0.24%، وصعد مؤشر EGX100 EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.31%.
كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 0.97%،إلى مستوى 17512 نقطة، مع نهاية تعاملات جلسة أمس.
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