صادرات مصر من مواد البناء تسجل 3.2 مليار في أول 5 أشهر من 2023

كتبت- شيرين صلاح:

أظهر التقرير الشهري للمجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية والتشييد والبناء، ارتفاع صادرات القطاع بنسبة 2% في أول 5 أشهر من 2023 مقارنة بذات الفترة من العام الماضي.

ووفقا للتقرير الشهري الصادر أمس، سجلت صادرات القطاع في أول 5 أشهر من العام الجاري 3 مليارات و234 مليون دولار مقابل 3 مليارات و183 مليون دولار خلال ذات الفترة من عام 2022.

وذكر التقرير الشهري، أن الصادرات إلى أكبر 10 دول صدرت لها مصر منتجات من هذا القطاع خلال الفترة من يناير إلى مايو 2023 مقارنة بنفس الفترة من عام 2022 جاءت على النحو التالي:

صادرات مصر إلى إيطاليا سجلت 321 مليون دولار، ويليها كندا بقيمة صادرات 316 مليون دولار، وصادرات إسبانيا بقيمة 227 مليون دولار، وصادرات مصر إلى تركيا بقيمة 217 مليون دولار.

وجاءت في المركز الخامس السعودية بقيمة صادرات إليها 209 ملايين دولار، ويليها ليبيا بقيمة صادرات 155 مليون دولار، وصادرات أمريكا بقيمة 148 مليون دولار، وفقا للتقرير.

وفي المركز الثامن جاءت الصادرات إلى الإمارات بقيمة 135 مليون دولار، ويليها الصادرات إلى رومانيا بقيمة 122 مليون دولار، وفي المركز العاشر جاءت صادرات مصر إلى ساحل العاج بقيمة 90 مليون دولار، وفقا للتقرير.