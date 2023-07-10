مؤشرات البورصة تنتعش وتعوض جزءا من خسائر الجلسة الماضية

كتبت- دينا خالد:

شهدت مؤشرات البورصة ارتفاعات قوية خلال تعاملات جلسة اليوم الاثنين معوضة الخسائر الحادة التي تكبدتها خلال تعاملات أمس.

وقفز المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 2.46% إلى مستوى 16963 نقاط، مع نهاية تعاملات اليوم الاثنين، بدعم من مشتريات المستثمرين المصريين.

كما ارتفع مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة 4.33%، وصعد مؤشر EGX100 EWI الأوسع نطاقا بنسبة 3.96%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بقيمة231 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 97.1 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 133.8 مليون جنيه.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 هبط بنسبة 3.2% إلى مستوى 17947 نقاط، مع نهاية تعاملات أمس الأحد.