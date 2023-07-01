سعر الذهب اليوم السبت في مصر يرتفع 15 جنيها للجرام بمنتصف التعاملات

القاهرة- مصراوي:

ارتفع سعر الذهب اليوم السبت في مصر بمنتصف التعاملات، وزاد الجرام 15 جنيها مقارنة في تعاملات الصباح، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى نحو 1533 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى نحو 1971 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 2300 جنيه للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 24 نحو 2629 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى نحو 18400 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

اليوم وغدا عطلة أسبوعية للأسواق العالمية ومن بينها بورصات السلع والمعادن.

وسجل سعر الذهب عالميا نحو 1919 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) بنهاية تعاملات أمس الجمعة (آخر تعاملات الأسبوع)، بارتفاع 11.15 دولار بنسبة 0.58% مقارنة بمستواه في نهاية تعاملات أمس الأول الخميس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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