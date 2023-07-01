رغم هبوطه مؤخرا.. سعر الذهب يقفز 36% في مصر بالنصف الأول من 2023 (جراف)



كتب- مصطفى عيد:

قفزت أسعار الذهب في مصر خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 36% مقارنة بنهاية ديسمبر الماضي، وذلك تزامنا مع انخفاض سعر الجنيه، وارتفاع سعر الذهب العالمي.

ووصل سعر الذهب في مصر في تعاملات مساء أمس، آخر أيام يونيو الماضي، إلى 2285 جنيها للجرام عيار 21 مقابل 1680 جنيها في نهاية ديسمبر الماضي بزيادة نحو 605 جنيهات.

ويأتي ذلك بعد أن سجل سعر الذهب ارتفاعا بنحو 5% خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بنهاية ديسمبر الماضي ليصل بختام تعاملات أمس إلى نحو 1919 دولارا للأوقية (31.1 جرام عيار 24).

ويأتي ذلك تزامنا مع هبوط الجنيه، ليرتفع سعر الدولار في المقابل بنسبة 24.9% ليصل حاليا متوسط السعر في البنوك إلى 30.84 جنيه للشراء، و30.94 جنيه للبيع، بحسب بيانات البنك المركزي.

ويأتي ذلك رغم تراجع سعر الذهب خلال الشهرين الأخيرين، حيث يعد الاعتماد على سعر الدولار في السوق السوداء هو الأوقع لدى التجار، والذي كان زاد بشكل ملحوظ في أبريل وارتفع معه سعر الذهب في مصر مسجلا مستويات قياسية وصل الجرام عيار 21 معها إلى نحو 2800 جنيه.

ويرصد مصراوي في الجراف التفاعلي التالي تطور سعر الذهب في مصر خلال النصف الأول من عام 2023، بحسب البيانات التي جمعها مصراوي، بحسب تجار للذهب.