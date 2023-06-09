أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الجمعة في سوق العبور

القاهرة - مصراوي:

استقرت أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور خلال تعاملات اليوم الجمعة عند مستوى أسعار أمس.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 2.5 و3.75 جنيه.

البطاطس بين 4.25 جنيهات و6 جنيهات.

البصل بين 9 جنيهات و12 جنيها.

الكوسة بين 8 و12 جنيها.

الفاصوليا بين 10 و14 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 6 و9 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 6 و9 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 8 و10 جنيهات.

الملوخية بين 4 و6 جنيهات.

الخيار الصوب بين 7 و9 جنيهات.

الخيار البلدي بين 5 و8 جنيهات.

البامية بين 20 و25 جنيها.

ورق العنب البناتي بين 12 جنيهات و20 جنيها.

أسعار الفاكهة

البرتقال الصيفي بين 5 و7 جنيهات.

الليمون البلدي بين 5 جنيهات و15 جنيها.

الجوافة بين 6 جنيهات و12 جنيها.

الفراولة بين 7 و10 جنيهات.

الكانتلوب بين 5 و10 جنيهات.

العنب البناتي الأصفر بين 15 و21 جنيها.

العنب البناتي الأحمر بين 15 و21 جنيها.

الخوخ البلدي بين 10 جنيهات و22 جنيها.

مشمش عمار بين 17 و25 جنيها.

البرقوق بين 15 و20 جنيها

البطيخ (بطيخة من 4 إلى 6 كيلو) بين 12 و18 جنيها بين 5.5 و7.5 جنيه.