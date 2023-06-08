إعلان

BBC

أسعار الحديد تواصل التراجع اليوم الخميس في الأسواق

12:51 م الخميس 08 يونيو 2023
أسعار الحديد تواصل التراجع اليوم الخميس في الأسواق

أسعار مواد البناء

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الحديد في الأسواق، خلال تعاملات اليوم الخميس مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء، كما هبط سعر طن الأسمنت بشكل طفيف.

وكانت أسعار الحديد "حديد عز والاستثماري" شهدت تراجعا أمس الأربعاء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 39175 جنيها، بتراجع 365 جنيها.

سعر طن حديد عز: 39363 جنيها، بتراجع 163 جنيها.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 2012 جنيها، بتراجع 10 جنيهات.

سوق مصراوى

أسعار مواد البناء أسعار الحديد أسعار الأسمنت سعر طن الحديد

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:

وزير المالية يصدر القواعد التفسيرية للتعريفة الجمركية
محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market