أسعار الحديد تواصل التراجع اليوم الخميس في الأسواق

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الحديد في الأسواق، خلال تعاملات اليوم الخميس مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء، كما هبط سعر طن الأسمنت بشكل طفيف.

وكانت أسعار الحديد "حديد عز والاستثماري" شهدت تراجعا أمس الأربعاء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 39175 جنيها، بتراجع 365 جنيها.

سعر طن حديد عز: 39363 جنيها، بتراجع 163 جنيها.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 2012 جنيها، بتراجع 10 جنيهات.