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البورصة تتراجع مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء

03:26 م الأربعاء 07 يونيو 2023
البورصة تتراجع مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء

البورصة

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كتبت- شيرين صلاح:

هبط المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.82% إلى مستوى 17347 نقطة، مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، مدفوعا بمبيعات المستثمرين الأجانب.

وارتفع مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة 2.8%، وصعد مؤشر EGX100 EWI الأوسع نطاقا بنسبة 1.84%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع من الأسهم بقيمة 307.2 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة 255 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 52.1 مليون جنيه.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 هبط بنسبة 0.84% إلى مستوى 17491 نقطة، مع نهاية تعاملات أمس الثلاثاء.

سوق مصراوى

البورصة المؤشر الرئيسي للبورصة المستثمرين الأجانب مؤشر EGX70 EWI

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