سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر يعود للارتفاع بمنتصف التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر مع منتصف التعاملات، وزاد الجرام 5 جنيهات، مقارنة بمستواه في بداية التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

كان سعر جرام الذهب هبط 5 جنيهات مع بداية التعاملات، قبل أن يعاود الارتفاع بنفس القيمة بمنتصف التعاملات.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1567 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 2014 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 2350 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 24 إلى 2686 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 18800 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

سجل سعر الذهب عالميا نحو 1963 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) في منتصف تعاملات اليوم الأربعاء، بارتفاع 0.07 دولار، مقارنة بما كان عليه في نهاية تعاملات جلسة أمس الاثنين، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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