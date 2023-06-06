كيما توافق على عرض "تكنومونت الإيطالية" لمشروع بقيمة 297 مليون دولار

كتبت- شيماء حفظي:

وافق مجلس إدارة شركة الصناعات الكيماوية المصرية "كيما" على عرض مقدم من شركة تكنومونت الإيطالية لتنفيذ مشروع بقيمة 297 مليون دولار، وفقا لبيان من الشركة للبورصة المصرية اليوم الثلاثاء.

ويستهدف مشروع حامض النيتريك ونترات الأمونيوم، الذي يتعلق بالعرض، إنتاج 600 طن يوميا من الحامض و665 طن يوميا من نترات الأمونيوم (سماد- نقية للأغراض الصناعية).

وتنقسم تكلفة المشروع- وفقا للبيان- إلى 245 مليون دولار و1.6 مليار جنيه، لكن الشركة لم توضح تفاصيل مصدر التمويل للمشروع الذي سيتم بنظام تسليم المفتاح.

وسيصدر أمر الإسناد للمشروع خلال أسبوع، وفقا للبيان.

وقالت كيما، إنها بذلك تكون نجحت في استكمال مصانع المجمع كاملة، وتمكين الشركة من تشغيل مصنع الأمونيا بكامل طاقته.

وتعمل كيما، التابعة لقطاع الأعمال العام، في إنتاج الأسمدة ونترات الأمونيوم النقية والفيروسيليكون والثلج وتعبئة الأكسجين وغبار السيلكا.