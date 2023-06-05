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بعد تراجعه.. سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر بمنتصف التعاملات

01:34 م الإثنين 05 يونيو 2023
بعد تراجعه.. سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر بمنتصف التعاملات

سعر الذهب

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كتبت- شيرين صلاح:

استقر سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر بمنتصف التعاملات، مقارنة بمستواه في بداية التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

كان سعر جرام الذهب هبط 10 جنيهات في بداية تعاملات اليوم مقارنة بمستواه مساء أمس.

أسعار الذهب اليوم

استقرت أسعار الذهب عيار 14 عند 1560 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 2006 جنيهات للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 2340 جنيها للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 24 عند 2674 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

استقر سعر الجنيه الذهب عند 17820 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

سجل سعر الذهب عالميا نحو 1944 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) في منتصف تعاملات اليوم الاثنين، أولى جلسات الأسبوع، بانخفاض بنسبة 0.16% مقارنة بما كان عليه في نهاية تعاملات الجمعة الماضية، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب

سوق مصراوى

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