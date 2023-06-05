هبوط كبير لأسعار الحديد اليوم الاثنين في الأسواق (موقع رسمي)

كتبت- شيرين صلاح:

هبطت أسعار الحديد في الأسواق، خلال تعاملات اليوم الاثنين مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء، بينما ارتفع سعر طن الأسمنت بشكل طفيف.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 38789 جنيها، بتراجع 1475 جنيها.

سعر طن حديد عز: 39966 جنيها، بتراجع 276 جنيها.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 2014 جنيها، بزيادة 68 جنيها.