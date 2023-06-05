البورصة ترتفع مع بداية تعاملات اليوم الاثنين

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.28% إلى مستوى 17504 نقاط، مع بداية تعاملات جلسة اليوم الاثنين.

وارتفع مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة 1.55%، وصعد مؤشر EGX100 EWI الأوسع نطاقا بنسبة 1.24%.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 هبط بنسبة 0.44% إلى مستوى 17455 نقطة، مع نهاية تعاملات جلسة أمس.