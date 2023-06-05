سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر يهبط مع بداية التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

هبط سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر مع بداية التعاملات، وانخفض الجرام 10 جنيهات، مقارنة بمستواه مساء أمس.

أسعار الذهب اليوم

تراجعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1560 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 18 إلى 2006 جنيهات للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 2340 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 24 إلى 2674 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

هبط سعر الجنيه الذهب إلى 17820 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

سجل سعر الذهب عالميا نحو 1943 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) في الساعات الأولى من بداية تعاملات اليوم الاثنين، أولى جلسات الأسبوع، بانخفاض 5.20 دولار بنسبة 0.27% مقارنة بما كان عليه في نهاية تعاملات الجمعة الماضية، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب