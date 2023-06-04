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خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع الحديد واللحوم الحمراء والذهب يعوض خسائره

03:09 م الأحد 04 يونيو 2023
خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع الحديد واللحوم الحمراء والذهب يعوض خسائره

خريطة الأسعار اليوم

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كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار الحديد اليوم الأحد، كما زادت أسعار الفول والأرز المعبأ واللحوم الحمراء بالأسواق، مقارنة بمستوياتها أمس، وفقا لآخر تحديث لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وعادت أسعار الذهب للارتفاع بمنتصف التعاملات لتعوض خسائر الصباح.

وخلال تعاملات اليوم، رصد مصراوي تغير الأسعار في عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق وفقا لبيانات رسمية صادرة عن الموقع، وفيها:

ارتفاع متوسط أسعار الدواجن اليوم الأحد في الأسواق (موقع رسمي)

96 جنيها للطبق الأبيض.. أسعار البيض اليوم الأحد في المزرعة

الطن فوق 40 ألف جنيه.. ارتفاع أسعار الحديد اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

11 جنيها للبصل.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الأحد

90 جنيها لكيلو البوري.. سعر السمك اليوم الأحد في سوق العبور

ارتفاع أسعار الفول والأرز المعبأ واللحوم الحمراء بالأسواق اليوم الأحد

عودة للصعود.. سعر الذهب اليوم في مصر يعوض خسائر الصباح بمنتصف التعاملات

سوق مصراوى

خريطة الأسعار اليوم الحديد اللحوم الحمراء الذهب

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