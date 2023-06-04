الإحصاء: 11.3% ارتفاعا بقيمة التبادل التجاري بين مصر وموريتانيا في 2022

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت قيمة التبادل التجاري بين مصر و موريتانيا في عام 2022 مقارنة بعام 2021 بنسبة 11.3%، بحسب بيان من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأحد.

ووفقا للبيان، سجل حجم التبادل التجاري بين مصر وموريتانيا نحو 42.9 مليون دولار خلال عام 2022 مقابل 38.5 مليون دولار خلال عام 2021.

وسجلت قيمة صادرات مصر إلى موريتانيا 41.1 مليون دولار خلال عام 2022 مقابل 38.3 مليون دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 7.3%.

كما ارتفعت قيمة الواردات المصرية من موريتانيا 1.8 مليون دولار خلال عام 2022 مقابل 241 ألف دولار خلال عام 2021، بنسبة زيادة قدرها 644.4%.

وجاءت أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى موريتانيا خلال عام 2022 كالتالي:

1.أسمدة بقيمة 11 مليون دولار.

2.ألبان ومنتجات صناعة الألبان بقيمة 8.9 مليون دولار.

3.ملح وكبريت بقيمة 7.2 مليون دولار.

4.محضرات خضر بقيمة 4.3 مليون دولار.

5.سجاد وأغطية أرضيات بقيمة 4.1 مليون دولار.

وعن أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من موريتانيا خلال عام 2022 كالتالي:

1.أغذية محضرة للحيوانات بقيمة 1.1 مليون دولار.

2.أسماك بقيمة 678.6 ألف دولار.

3.ملابس بقيمة 3.4 ألف دولار.

4.أثاث بقيمة 612 دولار.

5.آلات وأجهزة ومعدات كهربائية بقيمة 269 دولار.